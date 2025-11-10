Haberler

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yendi, Desibel Rekoru Kırılamadı

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yendi, Desibel Rekoru Kırılamadı
Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken hedeflenen desibel rekoru kırılamadı. 32 bin biletli seyircinin izlediği karşılaşmada, Kocaeli Stadyumu'nda 130 desibelin üzerine çıkılamadı.

Süper Lig'de Kocaelispor'un ev sahipliği yaptığı ve lider Galatasaray'ı 1-0 yendiği karşılaşmada hedeflenen desibel rekoru kırılamadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor dün oynanan müsabakada Galatasaray'ı konuk etti. 32 binin üzerinde biletli seyircinin takip ettiği karşılaşmada desibel rekoru denemesi yapılacağı günler öncesinden ilan edildi. Türkiye'ye örnek tribün performansı sergilenmesine karşın Kocaeli Stadyumu'nda hedeflenen 130 desibel aşılamadı. Kalibrasyonu yapılmış cihazlarla mühendisler gözetiminde yapılacağı açıklanan ölçümde sonuçlarla ilgili veri paylaşılmazken umulanın olmadığı ifade edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
