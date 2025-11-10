Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Yendi, Desibel Rekoru Kırılamadı

Süper Lig'de Kocaelispor'un ev sahipliği yaptığı ve lider Galatasaray'ı 1-0 yendiği karşılaşmada hedeflenen desibel rekoru kırılamadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor dün oynanan müsabakada Galatasaray'ı konuk etti. 32 binin üzerinde biletli seyircinin takip ettiği karşılaşmada desibel rekoru denemesi yapılacağı günler öncesinden ilan edildi. Türkiye'ye örnek tribün performansı sergilenmesine karşın Kocaeli Stadyumu'nda hedeflenen 130 desibel aşılamadı. Kalibrasyonu yapılmış cihazlarla mühendisler gözetiminde yapılacağı açıklanan ölçümde sonuçlarla ilgili veri paylaşılmazken umulanın olmadığı ifade edildi. - KOCAELİ