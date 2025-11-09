Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti

KOCAELİSPORLU Serdar Dursun , "İkinci yarı doğal olarak geri çekildik, Galatasaray bizi defansa zorladı. Çünkü kaliteli oyuncuları var, pozisyona girebiliyorlar. İyi defans yaptık. Kazandık çok mutluyuz, inşallah böyle devam ederiz" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli futbolcuları Serdar Dursun ve Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Serdar Dursun, "Öncelikle çok mutluyuz. Son haftalarda performansımız artarak devam ediyor. Lige iyi başlamamıştık ama dört maçtır çok iyi bir Kocaelispor izletiyoruz. Bugün de zor maçtı. Galatasaray buraya tabii ki kazanmak için geliyor. Biz de Galatasaray için kolay olmayacak demiştik. Bu sahada oynamak rakipler için kolay olmuyor. İyi hazırlandık, ilk yarı pozitif bir futbol oynadık. Öne de geçtik. İkinci yarı doğal olarak geri çekildik, Galatasaray bizi defansa zorladı. Çünkü kaliteli oyuncuları var, pozisyona girebiliyorlar. İyi defans yaptık. Kazandık çok mutluyuz, inşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

TAYFUR BİNGÖL: MİLLİ ARADA BUNUN KEYFİNİ ÇIKARTACAĞIZ

Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Bizim için tarihi bir gün. Selçuk hocaya, takım arkadaşlarıma, yönetime, başkana çok teşekkür ediyorum. Ayrıca taraftara çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, milli arada bunun keyfini çıkartacağız.

'UMARIM SEZON SONUNDA OSİMHEN'İ GEÇERİM'

Gol krallığında Galatasaraylı Victor Osimhen ile yarıştığını hatırlatan Tayfur Bingöl, "Söylediğim gibi Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Gol krallığında da Osimhen ile yarışıyorum. Umarım sezon sonunda Osimhen'i geçerim" diye konuştu.