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Kocaelispor, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i Kiraladı

Kocaelispor, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i Kiraladı
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Kocaelispor, Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Oyuncu, sezon sonuna kadar Kocaelispor'da forma giyecek.

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti.

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor'da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir'in göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Yeşil-siyahlı camiada daha önceden sağlık raporu ve sözleşme için kente geleceği duyurulan Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen resmen kadroya katıldı. Sezon sonuna kadar kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Şen için kulüpten resmi açıklama yapıldı. "Hoş geldin Batuhan Şen" başlığı ile yapılan açıklamada, "Futbolcu Batuhan Ahmet Şen'in kulübümüze 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması hallerinde futbolcu ile 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi yürürlüğe girecektir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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