Haberler

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e evinde 1-0 yenildi. Anıl Yiğit Çınar'ın 69. dakikada attığı gol, maçın skorunu belirledi.

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk.46 Ahmet Oğuz), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Sissoho (Dk.73 Churlinov), Show (Dk.87 Esat Yusuf Narin), Nonge (Dk.46 Keita), Can Keleş (Dk.61 Tayfur Binöl), Serdar Dursun, Agyei

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter (Dk.59 Verde), Serginho (Dk.68 Anıl Yiğit Çınar), Berkay Özcan, Babicka (Dk.89 Barış Jakob Kalaycı), Tiago Çukur

GOL: Dk.69 Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Show, Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kocaelispor evinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

31'inci dakikada Kocaelispor'da Sissoho'nun sol taraftan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Serginho'nun şutu savunmaya çarparak az farkla kornere gitti.

43'üncü dakikada Kocaelispor etkili geldi. Ahmet Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Show'un şutunda meşin yuvarlak yan filelere çarptı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

69'uncu dakikada Fatih Karagümrük'te oyuna bir dakika önce dahil olan Anıl Yiğit Çınar, takımını öne geçiren golü kaydetti. Sol kanattan Verde'nin yaptığı ortada iki stoper arasında iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

72'nci dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Daniel Agyei'nin ara pasında Tayfur Bingöl kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi.

87'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden şutu üstten auta çıktı.

Karşılaşma Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!

Yeni sezonun hedefi şimdiden belli! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Bunu yapan insan evladı olamaz!
Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu