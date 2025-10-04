Kocaelispor, Eyüpspor'u Penaltı ile Geçti

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Keita (Dk. 69 Nonge Boende), Petkovic, Show, Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Linetty)

ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş), Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba)

Gol: Dk. 84 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Selçuk Şahin (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 70 Show, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl ve Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 53 Ampem, Dk. 64 Mujakic, Dk. 70 Legowski (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Thiam'ın yerden ortasında Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Jovanovic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

66. dakikada Petkovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top az farkla dışarı gitti.

79. dakikada ceza sahası içindeki Nonge Boende'nin sert şutunda, kaleci Felipe topu kornere çeldi.

83. dakikada Kocaelispor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Nonge Boende'nin ceza sahası dışından sert şutunda top, Emre Akbaba'dan döndü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akbaba'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Petkovic, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Jovanovic'te kaldı.

90+9. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Jovanovic, köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.