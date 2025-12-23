Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 2 Erzurumspor FK: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek avantaj sağladı. İki gol atan Darko Churlinov, maçın yıldızı oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada stoper Syrota'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta, defansın arkasına sarkan Rivas kale sahasının sağ çaprazında topu kontrol etti ve kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldı. Rivas'ın yakın mesafeden sert şutunda kaleci Erkan ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.

10. dakikada Sylla'nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Benhur rakibini geçti ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Gökhan sol ayağıyla topa müdahale ederek topu kornere çeldi.

18. dakikada rakiplerin arasından sıyrılarak sağdan ceza sahasına giren Rivas topu arka direğe gönderdi. Kale sahası içinde Churlinov uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

45. dakikada kaleci Erkan'ın oyunu başlatırken kısa düşen pasında araya giren Samet topu kaptı ve ceza sahası içine hareketlenen Petkovic'e pasladı. Petkovic, bekletmeden kale sahası önünde Churlinov'a pasını aktardı. Churlinov kaleci Erkan ve savunmanın arasından topu ağlara gönderdi. 2-0.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfeerne Dijksteel, Botond Balogh, Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Habip Keita, Darko Churlinov, Joseph Boende, Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Daniel Agyei, Karol Linetty, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Ahmet Oğuz, Mustafa Ege Bilim, Tayfur Bingöl, Esat Yusuf Narin

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay, Amar Gerxhaliu, Yiğit Baran Karaoğlan, Ömer Arda Kara, Benhur Keser, Sefa Akgün, Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Cheickne Sylla

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Brandon Baiye, Eren Tozlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Mehmet Emin Billor, Orhan Ovacıklı, Martin Rodriguez Torrejon, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Darko Churlinov (dk. 18, dk. 45) (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
