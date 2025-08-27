Kocaelispor'dan Mikdat Çil Kiralık Olarak Balıkesirspor'a Transfer Edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor alt yapıdan yetiştirdiği stoper Mikdat Çil'i 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra sezon sonuna kadar Balıkesirspor'a kiraladı.

Kocaelispor, alt yapıdan yetiştirdiği bir futbolcusunu daha profesyonel yapıp başka bir takıma kiraladı. Daha önce Umut Can Aslan'ı profesyonel yapıp Manisaspor'a kiralayan yeşil-siyahlılar, bu kez de A takımla uzun süre antrenman yapan ve ilk kez geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Antalyaspor'a karşı forma şansı da bulan stoper Mikdat Çil'i 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 3. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiraladı. U-19 Gelişim Ligi'nin başarılı stoperi Çil, A takımla kupada Sivasspor ve Kırklarelispor'a, ligde de Keçiörengücü ve Iğdır FK maçlarında da forma giydi.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada genç oyuncunun transferine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Altyapımızda forma giyen futbolcumuz Mikdat Çil ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Balıkesirspor Kulübü'ne kiralanmıştır." - KOCAELİ