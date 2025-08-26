Kocaelispor'dan Kombine Bilet Satışı Uyarısı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'dan kombine çağrısı yapıldı. 13 bin 140 sezonluk kombine satan kulüp, yeni yılda bilet fiyatı artışından etkilenmemeleri için taraftarı 31 Ağustos'a kadar kombine bilet almaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak olan Kocaelispor'da sezonluk kombine alan taraftar sayısı 13 bini aştı. 31 Ağustos'a kadar kombine satışlarının süreceği Kocaelispor'dan taraftara son gün uyarısı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda geçerli olacak sezonluk kombinelerin satışı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü itibariyle sona erecektir. An itibariyle sezonluk kombine satışımız 13 bin 140 sayısına ulaşmıştır" denildi.

"Artıştan etkilenmemek için"

2026 yılında tek maçlık bilet fiyatlarında artış yapılacağının öngörüldüğünün altını çizen Körfez ekibi, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılında maçlık bilet fiyatlarında artış yapılması öngörülmektedir. Bu sebeple artıştan etkilenmek istemeyen tüm taraftarımızı maçlık bilet fiyatlarına göre daha uygun olan ve yaklaşık yüzde 40 oranında avantaj sağlayan kombinelerimizi almaya davet ediyoruz." - KOCAELİ