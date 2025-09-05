Haberler

Kocaelispor'dan Kiralık Transfer: Mesut Can Tunalı Serikspor'a Gidiyor

Kocaelispor'dan Kiralık Transfer: Mesut Can Tunalı Serikspor'a Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, kadroda düşünmediği Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesini uzatıp Serikspor'a kiraladı. Futbolcunun yeni sözleşmesi 2026-2027 sezonunu kapsıyor.

Kocaelispor, kadroda düşünmediği oyunculardan Mesut Can Tunalı'yı sözleşmesini uzatıp Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'a kiraladı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30.06.2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30.06.2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.