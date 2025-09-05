Kocaelispor'dan Kiralık Transfer: Mesut Can Tunalı Serikspor'a Gidiyor
Kocaelispor, kadroda düşünmediği Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesini uzatıp Serikspor'a kiraladı. Futbolcunun yeni sözleşmesi 2026-2027 sezonunu kapsıyor.
Kocaelispor, kadroda düşünmediği oyunculardan Mesut Can Tunalı'yı sözleşmesini uzatıp Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'a kiraladı.
Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30.06.2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30.06.2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor