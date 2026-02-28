Haberler

Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Güncelleme:
Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Kocaelispor'un kaptanı ve kalecisi Gökhan Değirmenci maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Deneyimli eldiven, "Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok.'' dedi.

  • Kocaelispor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
  • Maçın son anlarında Kocaelispor'un beklediği penaltı pozisyonu hakem Cihan Aydın tarafından verilmedi.
  • Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, aynı pozisyonun kendi aleyhlerine olsa penaltı verileceğini iddia etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonucu ev sahibi ekibi penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın, ''penaltı yok'' deyip maçı bitirdi.

MAÇ SONUNDA PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Kocaelispor kaptanı ve kalecisi Gökhan Değirmenci, hakemin son saniyelerde verdiği karara isyan etti.

"ALEYHİMİZE OLSA VERİLİRDİ"

Aynı pozisyonun kendilerinin aleyhine yaşanması durumunda penaltı verileceğini dile getiren Gökhan Değirmenci, "Son dakika penaltı pozisyonu vardı, izledim az önce. Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." dedi.

500

