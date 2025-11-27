Haberler

Kocaelispor'dan Futbolculara 100 Milyon TL Ödeme

Kocaelispor'dan Futbolculara 100 Milyon TL Ödeme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, son günlerde yaşanan ödeme sıkıntılarının ardından futbolcularına toplam 100 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Kulüp, peşinat, prim ve maaş alacakları için bu ödemeyi yaptı.

Futbolcu alacakları nedeniyle son günlerde gündeme gelen Kocaelispor'da bugün oyunculara toplam 100 milyon TL ödeme yapıldı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, takımının mali haklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Son günlerde ödeme sıkıntılarıyla gündeme gelen yeşil-siyahlılar, hafta ortasında kulüp başkanı Recep Durul'un cuma gününe kadar taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştirdi. Kulüp futbolcularına peşinat, pirim ve maaş alacakları için toplam 100 milyon TL ödeme yaptı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın peşinat, maaş hakkedişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon TL ödeme bugün itibariyle yapılmıştır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
Putin, Kırgızistan'da kopuz çalmayı denedi

Şaşkınlıkla izlediler! Putin'den bu performansı kimse beklemiyordu
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim

Arda'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.