Haberler

Kocaelispor, Skriniar için TFF'ye başvurdu

Kocaelispor, Skriniar için TFF'ye başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçe futbolcusu Milan Skriniar'ın Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Kulüp, bu hareketin sadece taraftarları değil, ülke futbolunu ve etik değerleri hedef aldığını vurguladı.

Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçe'nin attığı golün ardından Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz hareketler yapan Milan Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur. Lakin bu hareket sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir.

Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir. Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahsa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.

Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahsa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir. Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vermesi gerektiğini hatırlatırız" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı

Ülkede 'Epstein' depremi! Aklanana kadar görevini yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu
İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı