Kocaelispor'da Tarkan Serbest'in sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.