Kocaelispor'da Tarkan Serbest'in sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, savunma oyuncusu Tarkan Serbest'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Kulüp, Tarkan'a emekleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
