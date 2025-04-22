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Kocaelispor'da Ryan Mendes'in Sözleşmesi Uzatıldı

Kocaelispor'da Ryan Mendes'in Sözleşmesi Uzatıldı
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Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sol kanat oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mendes'in sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol kanat oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mendes'in sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

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Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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