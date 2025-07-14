Kocaelispor'da Furkan Özyapı ile Yollar Ayrıldı

Kocaelispor'da Furkan Özyapı ile Yollar Ayrıldı
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Kocaelispor, futbolcu Furkan Özyapı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Kulüp, Özyapı'ya kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Furkan Özyapı ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor bir yandan dış transferleri yaparken, bir yandan da iç transferi yürütüyor. Kadrosunda düşünmediği isimlerle görüşmeler yapan yeşil-siyahlılarda bu akşam Furkan Özyapı ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığı açıklanan duyuruda Kocaelispor şu ifadeleri kaydetti:

"Futbolcumuz Furkan Özyapı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Furkan Özyapı'ya devam eden kariyerinde başarılar dileriz." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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