Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor'da yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliğine Gürhan Darcan, basın sözcülüğüne ise Haşmet Uçar atandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliği görevine Gürhan Darcan, basın sözcülüğü görevine ise Haşmet Uçar getirilmiştir. Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş