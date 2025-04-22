Kocaelispor, Cihat Çelik ve Rigoberto Rivas'ın Sözleşmelerini Uzattı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Cihat Çelik ile sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çelik ile Rivas'ın sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

Her iki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

İç transfer çalışmalarını başlatan yeşil-siyahlı ekip, gün içinde Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan ve Gökhan Değirmenci ile sözleşme uzatmıştı.