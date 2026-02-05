Haberler

Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da yardımcı antrenör Volkan Kazak, Türk futbolunda adil ve tutarlı bir yönetim beklentisi içinde olduklarını belirtti. Kazak, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istediklerini ifade etti.

  • Kocaelispor yardımcı antrenörü Volkan Kazak, Türk futbolunda adil ve tutarlı bir yönetim istediklerini söyledi.
  • Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
  • Volkan Kazak, tribünden düşen bir taraftarın yaralanması üzerine acil şifalar diledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da yardımcı antrenör Volkan Kazak, Türk futbolunda adil ve tutarlı bir yönetim beklentisi içinde olduklarını söyledi.

KOCAELİSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, karşılaşmayla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olduklarını dile getirdi. Kazak, "Türk futbolunun iyiliği, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz. Kocaelispor olarak talebimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

'ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ'

Kazak, bir gazetecinin tribünden düşen bir taraftarın yaralandığını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu: "Yeni haberim oldu, acil şifalar diliyoruz taraftarımıza, çocuğumuza. Her şey geride kalıyor böyle bir şey olunca. İnsan hayatı olunca her şey geride kalıyor. Allah şifalar versin inşallah."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Fenerbahçe'nin yeni yıldızları tribünde

Takımlarını yalnız bırakmadılar
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı

Pencereye merdiven dayadılar, o valizleriyle inmeyi tercih etti