Kocaelispor, Bruno Petkovic'i açıkladı! Cuma günü imzaya geliyor

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

CUMA GÜNÜ İMZAYA GELİYOR

Kocaelispor, Dinamo Zagreb'ten ayrılan Hırvat forvet ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic'in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Cuma günü şehrimize gelecektir.

SÜPER LİG DEVLERİ İSTİYORDU

30 yaşındaki yıldız ismi geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, transfer etmeyi çok istemiş ancak transferde mutlu sona ulaşamamışlardı.

SEZON PERFORMANSI

1.93 boyundaki futbolcu Dinamo Zagrep takımında geride bıraktığımız sezon 26 maçta 6 gol attı, 3 de asist yaptı. Petkovic, Hırvat ekibinde ekibinde toplam 278 maçta, 88 gol attı, 41 de asist yaptı.