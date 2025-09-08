Kocaelispor, Botond Balogh'u Kiralık Olarak Transfer Etti
Kocaelispor, Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşma kulüpler arasında sağlandı.
Kocaelispor, Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor