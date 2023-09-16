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Kocaelispor, Boluspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı

Kocaelispor: Harun Tekin, Onur Atasayar (Dk. 70 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 46 Beridzie), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 81 Emir Ortakaya), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Tanque (Dk. 89 Atabey Çiçek)

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 55 Safa Kınalı), Kubilay Sönmez (Dk. 81 Oko), Bettaieb (Dk. 81 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Ngandu, Furkan Demir (Dk. 73 Berk Yıldız), Ercan Coşkun

Goller: Dk. 48 Tanque, Dk. 51 Amaral (Kocaelispor), Dk. 90+1 Hakan Bilgiç ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 34 Kubilay Sönmez, Dk. 42 Ercan Coşkun, Dk 45 Oulare, Dk. 58 Bettaieb ( Boluspor ), Dk. 38 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 42 Candeias, Dk. 45 Onur Atasayar (Kocaliespor)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 2-1 yendi.

Boluspor, 70. dakikada Bettaieb ile penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak: AA / Spor

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