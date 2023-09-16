Kocaelispor, Boluspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.