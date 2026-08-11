Kocaelispor, Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, orta sahasını Berkan Kutlu ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine İsviçre'de başlayan Berkan Kutlu; FC Monthey ve FC Sion'un ardından Türkiye'de Alanyaspor ve Galatasaray formaları giydi. 2023-2024 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak görev yapan Kutlu, daha sonra Galatasaray'a döndü. Berkan Kutlu, 2026 yılının ocak ayında ise Konyaspor'a transfer oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı