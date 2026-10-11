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Kocaelispor Başkanı Durul, Beşiktaş yenilgisi sonrası VAR kararlarına tepki gösterdi

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Kocaelispor Başkanı Durul, Beşiktaş yenilgisi sonrası VAR kararlarına tepki gösterdi
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medya paylaşımıyla hakem kararlarını ve VAR sistemini eleştirdi. Durul, Türk futbolunda çifte standart uygulandığını savunarak penaltı ve kırmızı kartın renklere göre değiştiğini öne sürdü.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Türk futbolunda çifte standart uygulandığını savunan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda VAR sistemini ve hakem kararlarını eleştirdi. Futbolda adalet vurgusu yapan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelenizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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