Kocaelispor, Barış Alıcı ile Ayrıldı

Kocaelispor, Barış Alıcı ile Ayrıldı
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Kocaelispor, Süper Lig hazırlıkları kapsamında Barış Alıcı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, futbolcuya emekleri için teşekkür etti ve yeni kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig hazırlıklarını ve kadro yapılanmasını sürdüren Kocaelispor'da bugün Pedrinho'nun ardından Barış Alıcı ile de yollar el sıkışarak ayrıldı.

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını kampta sürdüren, bir yandan da kadro yapılanmasına devam eden Kocaelispor'da bugün Pedrinho'nun ardından Barış Alıcı ile de yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyuran kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumuz Barış Alıcı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Barış Alıcı'ya camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Barış! Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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