Kocaelispor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenildi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini, aldıkları sonuca üzüldüğünü söyledi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin dün Manisa FK ile 0-0 berabere kalmasının futbolcularının moral ve motivasyonunu olumlu etkilediğini belirterek, bugün taraftarın da üst düzey bir motivasyonla stada geldiğini ifade etti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Sağlam, net pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini kaydetti.

Sağlam, "Şöyle bir baktığımız zaman aslında çok da iyi oynayamadığımız, çok da organize olamadığımız bir maçta nereden baksanız 6 tane çok net yani hani böyle su götürmeyen pozisyon, maalesef olmadı. Yani bu artık bizim şanssızlığımız diyelim ama gerçekten üzüldüm. Bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmaması hani beceriksizlik de var da ama beceriksizlik kadar şanssızlık da var, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Sonuçta kaybettik. Bundan sonraki sürece artı 3 puanla devam edebilirdik ama yani bu şekilde kaybetmek biraz üzüntü verdi bize." ifadelerini kullandı.

Bugün 5 yeni futbolcuyla sahaya çıktıklarını aktaran Sağlam, takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyonunun zaman aldığını dile getirdi.

Sağlam, bugün takımdaki uyumsuzluğun ve oyun kuramamanın altında bu durumun yattığını sözlerine ekledi.

Arslan: "Maç ortadaydı"

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kocaelispor'a karşı zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, rakiplerinin geçiş hücumlarında etkili bir takım olduğunu söyledi.

Kocaelispor'un savunmaya geçişlerde sıkıntı yaşayabildiğini ifade eden Arslan, kendilerinin de antrenmanlarda bu duruma karşı çalışmalar yaptığını kaydetti.

Arslan, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Kazandığınız zaman doğrular yerine gelmiş oluyor. Kaybetseydik biz bunları yapamamış olacaktık. Yani bugün öyle görmek lazım. Yani biz yüzde 100 bu maçı hak ettik, yani öyle de değil. Maç ortada, biraz stresliydi de Kocaelispor. Normal olarak son haftadan gelen bir stresi vardı. O stres onlarda daha baskın oldu. Biz en azından stresimizi attık. Yani öyle görmek lazım maçı. Hatasıyla, sevabıyla görmek lazım." diye konuştu.