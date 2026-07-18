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Kocaelispor, Show'un bonservisi için Maccabi Haifa ile anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon kiralık oynayan Angola'lı orta saha oyuncusu Show'un bonservisini Maccabi Haifa'dan aldı. Oyuncu sağlık kontrolleri için Kocaeli'ye geliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Manuel Luis da Silva Cafumana'nın (Show) bonservisinin alınması konusunda İsrail ekibi Maccabi Haifa ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Manuel Luis da Silva Cafumana'nın (Show) kulübümüze nihai transferiyle ilgili olarak Maccabi Haifa kulübü ile transfer anlaşması imzalanmıştır ve oyuncu, sponsor hastanemiz Özel Medar Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Show, geçen sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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