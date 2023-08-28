Kocaelispor-Altay maçında sıradışı olay! Fofana, milli futbolcuyu ısırdı

Kocaelispor-Altay maçında Ibrahime Fofana, rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısırdığı için kırmızı kart gördü. Yaşanan olay kariyerinde 3 kez rakiplerini ısıran dünyaca ünlü golcü Luiz Suarez'i akıllara getirdi. Fofana'nın milli futbolcuya bu hareketi sonrası kaç maç ceza alacağı ise büyük merak konusu oldu.