Haberler

Kocaelispor, Alanyaspor ile İlk Kez Karşılaşacak

Kocaelispor, Alanyaspor ile İlk Kez Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Körfez ekibi, Alanyaspor'u yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor ile ligde ilk kez rakip olacak. Körfez ekibi, taraftarı önünde Akdeniz ekibi karşı galibiyet arayacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-siyahlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldular

Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, hepsi Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maçta karşı karşıya geldiler. Söz konusu müsabakalarda taraflar 1'er galibiyet yaşadı. İki takım, ligde ise ilk kez rakip olacaklar.

Körfez ekibi galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Ligdeki galibiyetlerini son 2 maçta elde eden Kocaelispor, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Körfez ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda yeşil-siyahlılar 3 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde de 3 gol gördü.

Mehmet Türkmen yönetecek

Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.