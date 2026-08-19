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Kocaelispor, Porto B'den Gonçalo Sousa'yı Kiralık Kadrosuna Kattı

Kocaelispor, Porto B'den Gonçalo Sousa'yı Kiralık Kadrosuna Kattı
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Süper Lig ekibi Kocaelispor, transfer çalışmaları kapsamında Porto B takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli çift yönlü kanat oyuncusu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonlu olarak kiralık kadrosuna kattı.

SÜPER Lig ekibi Kocaelispor, Porto B takımında forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, Porto B takımında forma giyen 20 yaşındaki Portekizli çift yönlü kanat oyuncusu Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Kocaelispor'un Sousa'yı satın alma opsiyonlu şekilde kiraladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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