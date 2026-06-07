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Kocaelispor'a geçici transfer yasağı

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FIFA Clearing House sistemi ihlalleri nedeniyle Kocaelispor'a geçici transfer yasağı getirildi. Kulüp, ihlallerin giderilmesi için idari adımların atıldığını ve yasağın en geç 12 Haziran 2026'ya kadar kalkacağını açıkladı.

Kocaelispor'a, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili maddelerin ihlali sebebiyle geçici transfer yasağı geldi.

Kocaelispor Kulübü, FIFA Clearing House sistemi kapsamında uygulanan geçici transfer tedbirine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Kulüp, sistemdeki ihlallerin giderilmesi ve sisteme tam şekilde entegre olunması için gerekli idari adımların atıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Clearing House sistemi ilgili maddelerinin ihlali sebebiyle kulübümüze geçici transfer tedbiri uygulamıştır. İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi ve kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran 2026 tarihine kadar sistem entagrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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