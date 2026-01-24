Haberler

Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Güncelleme:
Kocaelispor'da Tayfur Bingöl, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor ile Kocaelispor, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor'a mücadelenin ikinci yarısında yıldız isminden kötü haber geldi.

KOCAELİSPOR'A KÖTÜ HABER

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, 0-0 devam eden Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA OLAMAYACAK

Gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Tayfur, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma 2 Şubat Pazar günü saat 20.00'da başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

