Kocaelispor 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

KOCAELİSPOR, kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünü sahnelenen 'Efsane Forma' adlı tiyatro oyunuyla kutladı.

Yeşil-siyahlı kulübün kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kutlandı. Program kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan 'Efsane Forma' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kentin spor kültürünü sanatla harmanlayan organizasyon, salonu dolduran futbolseverler tarafından ayakta alkışlandı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt ve futbolcular, tiyatro gösteriminin ardından sahneye çıkıp oyuncuları tebrik etti. Tezahüratların yankılandığı gecede pasta kesilerek 60'ıncı yıl coşkusu kutlandı.

SELÇUK İNAN: BU ŞANLI TARİHİ LAYIĞIYLA YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, burada yaptığı konuşmada, "Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan onur ve gurur duydum. Çok teşekkür ediyoruz, böyle bir şeyi yarattınız, oynadınız, duygulandım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim. İnşallah bu şanlı tarihi layığıyla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

VELİ BAŞKURT: ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul'un geçirdiği rahatsızlık nedeniyle programa katılamadığını belirten Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt ise, "Bütün liglerde yöneticilik yapmış kişilerden biriyim. Bu onur ve gurur benim ömür boyu en büyük mutluluğum olacaktır. Taraftarımıza bu günleri yaşattığımız için Allah'a şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

TAHİR BÜYÜKAKIN: NİCE 60 YILLARA

Organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Zor günlerden geldik, kolay da olmadı. Hala da kolay değil. Daha da yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var. Bu şehir buna inandı. Bu hayale inandı. Mutlaka çok daha iyisini biz başaracağız. 60'ıncı yılımız kutlu olsun, nice 60 yıllara" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı