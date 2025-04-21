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Kocaelispor 16 Yıl Aradan Sonra Süper Lig'de

Kocaelispor 16 Yıl Aradan Sonra Süper Lig'de
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, takımı 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarmanın gururunu yaşadığını belirtti. Sporun önemine değinen Durul, şehrin ekonomisi ve halkın mutluluğu için önemli bir adım attıklarını ifade etti.

KOCAELİ (İHA) – Süper Lig'e çıkan Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, "16 yıl sonra takımı Süper Lig'e çıkaran başkan olarak çok gururluyum. Süper Lig'e nasıl çıkacağımızı araştırmıştım ve çok çalıştık. Yeni gelmedik, geri geldik. Çok mutluyum" diye konuştu

Sezon başında gerçekleştirdikleri kongrede kente şampiyonluk sözü veren ve sözünü tuttuğu için gururlu olduğunu ifade eden Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul şampiyonluk kutlamalarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle duygularını paylaştı. Süper Lig'e çıkmak için çok çalıştıklarının altını çizen başkan Recep Durul, "Kocaelispor bu şehrin kalbi. Bu kentin umut, moral, onur ve övünç kaynağı. İnsan sevdasını böyle kucaklıyor. Dolayısıyla Kocaelispor Süper Lig'e çıktığında şehrin ekonomisi düzeliyor, mutlu oluyorlar. Biz de 16 yıldır hasret kaldığımız şampiyonluğa ulaştık. Daha önce Süper Lig'de başarılara imza atan kulübümüz hak ettiği yere geldi. Yeni gelmedik, geri kaldık. Halkımız başarıya alışık olduğu için ya zirvede oluruz ya da yaşamış saymayız. Çok mutluyum. Uzun yıllardır sporun içindeyim. 4 yıldır da yönetimde görev alıyorum. Şehrin takımını Süper Lig'e nasıl çıkarırız diye araştırmalarımı yaptım. Çok çalıştık ve çabaladık. Bu yüzden bunun duygusu bende farklı. 16 yıl sonra takımı Süper Lig'e çıkaran başkan olarak gururluyum. Ailemizde bizim kahrımızı çeken eşlerimizin de, çocuklarımızın da emeği büyük, sağ olsunlar" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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