Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci 100. maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor formasıyla en az 100 maç oynayan kaleciler onurlandırıldı. Kulüp başkanı Recep Durul, Konya maçıyla birlikte yeşil-siyah formayla 100. maçını oynayan Gökhan Değirmenci, 1980-1985 yılları arasında kaleyi koruyan Erhan Arslan ve 1996-2000 yılları arasında oynayan Dumitru Stangaciu'ya plaket verildi. 41 yıl önce 100 maçı geçen Erhan Arslan ile 26 yıl önce 100 maçı geçenler arasına adını yazdıran Stangaciu maça özel olarak davet edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı