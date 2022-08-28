Kocaeli spor haberi: TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 Kırklarelispor: 1 Spor Haberleri Kocaeli haberler... 2023 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. 2023 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. Stat: Belediye Derincespor Hakemler: Fatih Tokail xx, Ahmet Şimşek xx, Güner Mumcu Taştan xx Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Alpay Çelebi xx, Mehmet Taş xx, Cem Ekinci xx (Samed Ali Kaya dk. 60 x), Okan Eken xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 68 x), Tayfun Aydoğan xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 60 x), Mehmet Sak xx, Mehmet Yılmaz xx, Yiğitali Bayrak xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 68 xx), Beykan Şimşek xxx (Yağız Gül dk. 76 xx) Kırklarelispor: Mehmet Cinpir x, Atakan Gündüz x, Mustafa Çakır x, Mert Çölgeçen xx (Batuhan Toygar dk. 86 ?), Canberk Ömer Özdemir xx, Murat Yılmaz xx, Hüseyin Eray Karataş xxx, Furkan Fehmi Güneş xx, Serhat Mermer xx (Ümit Can Tokcu dk. 63 x), Uğur Aygören xx (Mahmut Caner Alioğlu dk. 76 x), Sabrican Vural xx (Enes İslam İlkin dk. 76 x) Goller: Okan Eken (dk. 38), Beykan Şimşek (dk. 45) (Kocaelispor), Ümit Can Tokcu (dk. 80) (Kırklarelispor) Sarı Kartlar: Yalçın Kılınç, Mehmet Taş (Kocaelispor), Murat Yılmaz, H. Eray Karataş (Kırklarelispor) - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kırklarelispor Derincespor Mehmet Taş Fatih Spor Haberler

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