Haberler

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, Taya Reimer'i Kadrosuna Katsı

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, Taya Reimer'i Kadrosuna Katsı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ABD'li forvet Taya Reimer ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında bu transferin gerçekleştiği belirtildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Taya Reimer'i kadrosuna kattı.

Bu yıl ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, kadro planlamasını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, ABD'li basketbolcu Taya Reimer ile sezon sonuna kadar anlaştı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında forvet Taya Reimer ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Arda Kardeşler için bomba iddia

Eski hakemden MHK Başkanı ve Arda Kardeşler için bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.