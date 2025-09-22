Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, Taya Reimer'i Kadrosuna Katsı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Taya Reimer'i kadrosuna kattı.

Bu yıl ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, kadro planlamasını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, ABD'li basketbolcu Taya Reimer ile sezon sonuna kadar anlaştı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında forvet Taya Reimer ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ