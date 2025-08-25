Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Christelle Diallo'yu Transfer Etti

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Christelle Diallo'yu Transfer Etti
Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor ve Fransız pivot Christelle Diallo ile anlaştığını duyurdu. Diallo, geçen sezonki performansıyla dikkat çekmişti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, Fransız pivot Christelle Diallo'yu da renklerine bağladığını duyurdu.

Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü yabancı transferlerini peş peşe açıklamaya başladı. Litvanya'dan şutör gard Egle Zabotkaite transferinin ardından pivot Zainabe Christelle Diallo ile de anlaşmaya varıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında pivot Zainabe Christelle Diallo ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon en son Melikgazi Kayseri forması giyen 1.93'lük 32 yaşındaki deneyimli pivot Christelle Diallo; maç başına ortalama 9.8 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.9 asist performansıyla oynadı. - KOCAELİ

