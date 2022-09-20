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Kocaeli haberleri: Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası'nda şampiyon İhsaniyespor

Spor Haberleri

Kocaeli haberleri: Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası'nda şampiyon İhsaniyespor

Kocaeli yerel spor haberine göre Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası finalinde Seka Doğanspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan İhsaniyespor şampiyon oldu.

Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası finalinde Seka Doğanspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan İhsaniyespor şampiyon oldu.

Çekişmeli maçlara sahne olan Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, dün akşam İhsaniyespor-Seka Doğanspor arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Final maçında izleyiciler arasında; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP ilçe Başkanı Derya Çavdar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkan Vekili Hüseyin Bat, turnuvada mücadele eden kulüplerin başkan ve yöneticileri ile futbolcu yakınları yer aldı. Fair-play havasında geçen final maçında, Seka Doğanspor'u 2-0 yenen İhsaniyespor, turnuvanın şampiyonu oldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, müsabakanın ardından şampiyon olan İhsaniyespor takımını tebrik etti. Şampiyon takım, Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası'nı Başkan Sezer'in ellerinden aldı. Şampiyonluk kupasını kaldıran İhsaniyesporlu futbolcular, sahada büyük sevinç yaşadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, final maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesi takımlarımıza hazırlık olanağı sağlayan turnuvada, çekişme dolu karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan İhsaniyespor'u, turnuvaya katılan; Seka Doğanspor, Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurduspor, Osmanlı 41 Spor, Gölcük Çiftlikspor ve Yazlıkspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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