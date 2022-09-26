Kocaeli haberleri | Federasyon Kupası: Fenerbahçe Koleji: 94 - Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 75 Spor Haberleri Kocaeli yerel gündem haberine göre 2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'u 94-75 mağlup etti. 2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu'nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak. Salon: Ankara Hakemler: Nihat Çetin xx, Münevver Özemre xx, Hüseyin Çamcı xx Fenerbahçe Koleji: Mert Konuk x 6, Marreon Jackson xxx 23, Berkay Bayar xx 10, Ahmet Can Duran xx 11, Dshawn Schwartz xxx 27, Mert Emre Ekşioğlu x 3, Barış Yeniay x 6, Ekrem Sancaklı x, İsmet Baran Avşar x 3, Yusuf Bayrak x 3, Baran Aslan x, İsmail Karabilen x 2 Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya Kocaeli BŞB Kağıt Spor : Nicholas Banyard xx 12, Desure Tyrone Buie xxx 39, Cihan Amasyalı x, Özgür Şahin xx 8, Murat Erensoy x 6, Beray Taşer x 1, Yalım Olcay xx 6, Eren Özen x, Mete Tekçevik x 2, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz x 1 Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu 1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe Koleji lehine) Devre: 39-40 (Kocaeli BŞB Kağıt Spor lehine) 3. Periyot: 61-61 (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Koleji Kocaeli Spor Güncel Haberler

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