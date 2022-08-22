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Kocaeli haber... Gölcük Belediyespor başarılara doymuyor

Spor Haberleri

Kocaeli haber... Gölcük Belediyespor başarılara doymuyor

Kocaeli haberi... Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu, Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu, Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gölcük Belediyesporlu sporcular katıldıkları şampiyona ve seçmelerden başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak Ali İmran Pustu, Sinop'ta gerçekleştirilen Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldı. 2000 sporcunun katılımıyla düzenlenen seçmelerde mücadele eden Pustu, + 87 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ali İmran Pustu'yu ve antrenörü Zabit Pustu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Ali İmran Türkiye Gölcük Spor Haberler

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