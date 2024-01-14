Üye Girişi
Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Semt77 Yalovaspor'a mağlup oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Semt77 Yalovaspor'a 96-87 mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Semt77 Yalovaspor, galibiyeti elde etti.

Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'a 96-87 mağlup oldu

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mesut Öztürk, Ahmet Kemal Digilli, Özkan Talo

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Payne 24, Keith Martin Stone 19, Kevin Kaspar 13, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 16, Eren Beyaz 12, Sertan İbrahim Sarı 3

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Semt77 Yalovaspor : Brandon Walters 26, Ricky Tarrant 12, Mert Gizir, Orhan Aydın Haciyeva 8, Kadir Bayram 21, Ali Efe Barış 9, Ömer Sancaklı 3, Melih Kapucu, Sercan Topcu 7, İzzet Türkyılmaz, Ege Özçelik 5, Mehmet Rıfat Alemdaroğlu 5

Başantrenör: Faruk Beşok

1. Periyot: 21-28 (Semt77 Yalovaspor lehine)

Devre: 44-46 (Semt77 Yalovaspor lehine)

3.Periyot: 69-75 (Semt77 Yalovaspor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalovaspor Kağıtspor Türkiye Kocaeli Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title