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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Fenerbahçe Koleji'ne mağlup oldu

1 Aralık 2023 20:26 Son Güncelleme: 20:28 Abone Ol

Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'e 75-83 mağlup oldu. Maçın hakemleri Turgut Işık, Niyazi Yasin Kahraman ve Burak Aktaş oldu.