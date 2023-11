Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sporun Gelişimi İçin Çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sporun tabana yayılması ve bir yaşam kültürü haline gelmesini çok önemsiyoruz. Sporun her kesime doğru oranda ve eksizsiz olarak ulaşması en önemli çabamız. Bu nedenle sporun Kocaeli'nde gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Birlik spor Başkanı Şener Yılmaz, Diliskelesi Spor Kulüp Başkanı Sinan Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Briç Spor Kulübü Başkanı Erdem Karayel, Gölcük Spor Kulübü Başkanı Fikret Ormancıoğlu, Ereğli spor Kulüp Başkanı Halil İbrahim Özcan ile yönetimlerini makamında ayrı ayrı konuk etti. Gençleri sporla tanıştırmak, onların ileride daha başarılı bireyler olmasını sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, konuklarıyla şehirdeki spor projeleri üzerine de görüş alışverişi yaptı.

Büyükakın, "Sporun tabana yayılması ve bir yaşam kültürü haline gelmesini çok önemsiyoruz. Sporun her kesime doğru oranda ve eksizsiz olarak ulaşması en önemli çabamız. Bu nedenle sporun Kocaeli'de gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çok amaçlı ve modern tesislerimiz her ilçemizdeki vatandaşların kullanımına açık olarak faaliyet gösteriyor. Her yaştan vatandaşımızın faydalanabildiği spor tesislerimizde yüzmeden basketbola, okçuluktan voleybola birçok branşta spor yapılabiliyor. Bu tesislerimizin tamamı Kocaeli halkımızın hizmetinde. İmkanlarımız doğrultusunda spor tesislerimizin sayısını sürekli olarak artırmaya devam ediyoruz. Hepinizin bildiği üzere Gebze'de hizmete açtığımız Gebze Sporcu Eğitim Merkezimiz (GEBZESEM) ve İzmit'te bulunan SEKASEM Türkiye'nin en büyük sporcu eğitim merkezi ünvanına sahip spor merkezlerimiz. Kentimizdeki tüm tesislerimizle Kocaeli'ni şampiyonların şehri yapmak için yolumuza devam ediyoruz. Ülke ve şehrimizin sporunun gelişmesi kulüplerimizin gelişmesiyle doğru orantılıdır. Bunun yanında spor gençlerimizin hem hayatına hem de eğitimine bambaşka ufuklar katar. Bu bilinçle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ