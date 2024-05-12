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Klasik Yay Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'nin Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazandı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Berkim Tümer'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük müsabakasında Hollanda'yla karşılaştı.

Rakibini setlerde 5-4 yenen milli takım, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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