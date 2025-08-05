Klaksvik, Neman'ı 2-0 Mağlup Ederek UEFA Konferans Ligi'nde Avantaj Sağladı
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Klaksvik, Belarus temsilcisi Neman'ı 2-0 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Maçın gollerini Rene Joensen ve Pall Klettskard kaydetti.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi, Klaksvik - Neman maçıyla başladı.
Faroe Adaları'nın Klaksvik takımı, Belarus temsilcisi Neman'ı başkent Torshavn'de Torsvollur Stadı'nda ağırladı.
Maça hızlı başlayan Klaksvik, 26. dakikada Rene Joensen'in ve 45+1'de ise Pall Klettskard'ın golüyle maçı 2-0 kazandı.
Maçın rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor