Klaksvik, Neman'ı 2-0 Mağlup Ederek UEFA Konferans Ligi'nde Avantaj Sağladı

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Klaksvik, Belarus temsilcisi Neman'ı 2-0 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Maçın gollerini Rene Joensen ve Pall Klettskard kaydetti.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi, Klaksvik - Neman maçıyla başladı.

Faroe Adaları'nın Klaksvik takımı, Belarus temsilcisi Neman'ı başkent Torshavn'de Torsvollur Stadı'nda ağırladı.

Maça hızlı başlayan Klaksvik, 26. dakikada Rene Joensen'in ve 45+1'de ise Pall Klettskard'ın golüyle maçı 2-0 kazandı.

Maçın rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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