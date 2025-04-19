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Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Pendikspor'u 2-0 Geçti

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Wriedt ve Ogundu'dan geldi.

Stat: Siltaş Yapı Pendik

Hakemler: Arda Kardeşler, Emre Doğu, Serdar Soydan

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Dk. 46 Del Valle), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Mete Kaan Demir (Dk. 88 Efe Sayhan), Kitsiou, Denic, Topalli (Dk. 66 Saiz), Eze, Bekir Karadeniz (Dk. 74 Mustafa Pektemek)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor : Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Muscat, Alpay Çelebi, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 74 Nafican Yardımcı), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 75 Hakan Erçelik), Ogundu, Begic, Akabueze (Dk. 81 Sambou), Kappel (Dk. 81 Fatih Eren), Wriedt (Dk. 68 Safa Kınalı)

Goller: Dk. 15 Wriedt, Dk. 88 Ogundu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor )

Sarı kart: Dk. 75 Burak Çamoğlu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor )

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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