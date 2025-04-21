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Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan İstifa Etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Pendikspor maçı sonrası yaşanan tartışmalar nedeniyle görevinden istifa etti. Arslan, istifa gerekçesini açıklarken kişisel prensipleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan görevinden ayrıldı.

Cihat Arslan, istifa gerekçesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pendikspor maçı sonrası galibiyet sevincimizi gölgeleyecek şekilde, maç öncesi (hafta içi) yapılan bir takım yemeği organizasyonu gerekçe gösterilerek teknik direktör odasında tebrik dahi edilmeden, takım kaptanımıza ve şahsıma bu konu üzerinden prensiplerim gereği kabul edemeyeceğim diyaloglar yönetilmiştir. Açıklamalarım nedeniyle teknik direktörlük görevimden istifa ediyorum. Pendikspor maçını kazandık ve ligin devamındaki süreçte oyuncularımın bunun devamını getireceğine tüm kalbimle inanıyorum. İstifamla şahıs veya şahısların ilgisi bulunmamaktadır. İstifa kararım fikir ayrılığının bir sonucudur."

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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