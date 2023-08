Kızılay ve Trabzonspor Taraftarı Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Kızılay ile Trabzonspor taraftarının ortaklaşa düzenlediği kampanya kapsamında, Sütlüce'de bulunan Nuri Killigil Parkı'nda kan bağışı yapıldı.

"Gurbetçi Gençler" taraftar grubu, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü kapsamındaki "Trabzonspor için Bir Meşale de Sen Yak" etkinliğinde, sıcak havanın etkisiyle kan bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için harekete geçti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Kızılay'ın kurduğu çadırlarda kan bağışında bulunuyor.

Folklor ekipleri, horon ve kemençe performanslarını etkinlikte sergiliyor.

"Vatandaşlarımız hastanelerde kan yokluğu sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyor"

Çapa Kızılay Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Emrah Coşkun, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır düzenli olarak il dışında yaşayan Trabzonsporlu gurbetçi gençlerle beraber kan bağışı etkinliği yaptıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının artmasıyla ülke genelinde kan stoklarında ciddi düşüşler meydana geldiğini aktaran Coşkun, bunun da hastanelerde sağlık sisteminin aksamasına ve bazı ameliyatların ertelenmesine sebep olduğunu anlattı.

Trabzonsporlu gençlere, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldukları için teşekkür eden Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok hastamızın şifasına vesile oldular. Tüm taraftar gruplarını, tüm vatandaşlarımızı, tüm STK'lerimizi var olan tüm güçlerimizle kan bağışı yapıp hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz, bir kan üç can demek, üç umut demek. Vatandaşlarımız şu an gerçekten hastanelerde kan yokluğu sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyor. Sizleri duyarlı olup kan bağışı yapmaya, bu sıcak havalarda kan stoklarımızı doldurmaya, ülkemizdeki birçok hastamızın hayatını kurtarmaya davet ediyoruz."

Trabzonspor'dan kan verenlere forma

"Gurbetçi Gençler" sosyal faaliyetler sorumlusu Turgay Şen ise Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünü Sütlüce'de 12 yıldır "Bir Meşale de Sen Yak" adı altında kutladıklarını dile getirdi.

Şen, aynı zamanda Türk Kızılay ile kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, bu yıl Trabzonspor Kulübünün, kan veren herkese bir forma hediye ettiğini kaydetti.