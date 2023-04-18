Kıyameti kopartan hakem ataması! Organize olan Galatasaray taraftarı, Türkiye gündemini salladı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçına hakem Abdülkadir Bitigen'in atanması sarı-kırmızılı taraftarların tepksini çekti. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, daha önce maçlarında birçok hatalı karar verdiğini düşündükleri hakem için "Gözümüz üzerinde Bitigen" etiketini kullanarak paylaşımlarda bulundu.

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleye hakem Abdülkadir Bitigen'in atanması sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

ŞAMPİYONLUĞUN KAÇMASINDAN BİTİGEN'İ SORUMLU TUTUYORLAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, pandemi sezonunda hakem Abdülkadir Bitigen'in Babel'in attığı golü el gerekçesi ile vermemesini unutmuyor. Galatasaray o sezon şampiyonluğu 1 gol averajla Beşiktaş'a kaptırmıştı. Öte yandan o sezon oynanan birkaç karşılaşmayı da örnek olarak gösteren taraftarlar, Bitigen için sosyal medyada çalışma başlattı.

"GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE BİTİGEN"

Sosyal medyada organize olan Galatasaray taraftarları, "Gözümüz üzerinde Bitigen" etiketini kullanarak paylaşımlarda bulundu. Bitigen'e adil olma çağrısı yapan sarı-kırmızılılar, yaptıkları paylaşımlarla etiketi kısa süre içinde gündemin zirvesine yerleştirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: