Haberler

Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kısmetse Olur yarışmacısı olarak tanınan Onur Alp Çam, WWE'nin Tryout programına davet edilen ilk Türk oldu. 6 milyon kişinin başvurduğu eleme programına seçilen 40 kişiden biri olan Çam, "Bu gerçekten hayatımın en inanılmaz deneyimlerinden biri oldu." dedi.

  • Onur Alp Çam, WWE Tryout elemelerine katılarak seçilen 40 kişiden biri oldu.
  • Onur Alp Çam, WWE sahnesine adım atan ilk Türk oldu.
  • Onur Alp Çam, WWE'de John Cena, Shawn Michaels ve Rhea Ripley gibi isimlerle bir araya geldi.

Katıldığı "Kısmetse Olur" yarışması ile tanınan Türk model ve oyuncu Onur Alp Çam profesyonel güreş dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Çam, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen WWE Tryout elemelerine katıldı ve seçilen 40 kişiden biri oldu. WWE sahnesine adım atan ilk Türk olmayı başaran Çam, WWE dünyasının ünlü isimleri John Cena, Shawn Michaels ve Rhea Ripley gibi isimlerle de bir araya geldi.

Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe, WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

HAYALİ GERÇEK OLDU

2018'de Best Model of Türkiye unvanını da alan Onur Alp Çam, oyunculuk oyunculuk ve modelliğin yanı sıra uzun yıllardır güreş ile de ilgilendiğini söyledi. Çam, "Küçük yaşlardan beri WWE ringlerinde hayalini kurduğum bir sahne vardı. Şimdi o ringe adım atma fırsatı yakaladım. Şimdi ilk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur" dedi.

Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe, WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

WWE Amerikan menşeli, bir güreş eğlence şirketidir. En ünlü şampiyonları arasında ise geçtiğimiz Temmuz ayında yaşamını yitiren Hulk Hogan ile oyunculukta da oldukça başarılı olan Dwayne Johnson bulunuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdem Karagöl:

Annene selam söylermisin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

bu nasıl bir edepsizliktir

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 374.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus keleş:

Yerli WWE kulağa hoş geldi valla

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı: Kaos çıkardı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı, kaos çıkardı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.