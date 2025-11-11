Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe, WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Katıldığı "Kısmetse Olur" yarışması ile tanınan Türk model ve oyuncu Onur Alp Çam profesyonel güreş dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Çam, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen WWE Tryout elemelerine katıldı ve seçilen 40 kişiden biri oldu. WWE sahnesine adım atan ilk Türk olmayı başaran Çam, WWE dünyasının ünlü isimleri John Cena, Shawn Michaels ve Rhea Ripley gibi isimlerle de bir araya geldi.

HAYALİ GERÇEK OLDU

2018'de Best Model of Türkiye unvanını da alan Onur Alp Çam, oyunculuk oyunculuk ve modelliğin yanı sıra uzun yıllardır güreş ile de ilgilendiğini söyledi. Çam, "Küçük yaşlardan beri WWE ringlerinde hayalini kurduğum bir sahne vardı. Şimdi o ringe adım atma fırsatı yakaladım. Şimdi ilk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur" dedi.

WWE Amerikan menşeli, bir güreş eğlence şirketidir. En ünlü şampiyonları arasında ise geçtiğimiz Temmuz ayında yaşamını yitiren Hulk Hogan ile oyunculukta da oldukça başarılı olan Dwayne Johnson bulunuyor.